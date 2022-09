Il calcio d’inizio perfetto non esist…

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 13 settembre 2022) Non sono passati neanche dieci secondi dal fischio di inizio di Lille-PSG che Leo Jardim, portiere dei padroni di casa, deve raccogliere il pallone in fondo alla rete. Non il migliore dei modi per iniziare una partita che, infatti, la squadra di Paulo Fonseca finirà per perdere 1-7. Ma più che il risultato, a rendere interessante questa sfida è stata proprio l’azione che ha portato al primo gol dei parigini, diventato il più precoce nella storia della Ligue 1 (9 secondi tra ile il momento in cui il pallonetto di Mbappé ha varcato la linea) nonché l’assist più veloce della carriera di Messi. L’azione Al fischio di inizio, Neymar passa il pallone all’indietro a Verratti e accenna una pigra corsa in avanti, salvo poi girarsi dopo neanche due passi, con tutt’altra verve. Verratti controlla il pallone, e anche se pochi millesimi di ...