Fiorentina: in Turchia per una vittoria che manca da aprile (Di martedì 13 settembre 2022) Contro il Basaksehir la Fiorentina è alla ricerca di una vittoria in trasferta, che manca alla squadra di Italiano dallo scorso aprile La Fiorentina affronterà giovedì sera il Basaksehir a Istanbul. Per i viola è l'occasione anche di sbloccarsi in trasferta. La squadra di Italiano infatti non riesce più a vincere lontana dal Franchi. L'ultima vittoria riportata lontano dalla mura amiche è datata lo scorso 10 aprile, in Coppa Italia contro il Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

