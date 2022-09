Dove vedere il Giro di Toscana in diretta tv e streaming (Di martedì 13 settembre 2022) Mercoledì 14 settembre torna l’appuntamento con il Giro di Toscana, arrivato alla 94a edizione. Si apre qui dunque il calendario delle classiche italiane autunnali con una corsa che lo scorso anno vide come vincitore il danese Michael Valgren sui nostri Alessandro De Marchi e Diego Ulissi. L’Italia domina il palmarès con ben 78 successi totali, con il toscano doc Gino Bartali ad averne vinto più edizioni, ben cinque. L’ultimo corridore di casa a vincere su queste strade è stato Giovanni Visconti nel 2019. LEGGI ANCHE: Giro della Toscana: percorso e partecipanti Il percorso di questo Giro di Toscana sarà quello classico che si comporrà di 200 km totali, con un circuito di 66 km da affrontare due volte comprensivo di altrettante scalate al Monte Serra (11 km al 7%), salita che ... Leggi su blogciclismo (Di martedì 13 settembre 2022) Mercoledì 14 settembre torna l’appuntamento con ildi, arrivato alla 94a edizione. Si apre qui dunque il calendario delle classiche italiane autunnali con una corsa che lo scorso anno vide come vincitore il danese Michael Valgren sui nostri Alessandro De Marchi e Diego Ulissi. L’Italia domina il palmarès con ben 78 successi totali, con il toscano doc Gino Bartali ad averne vinto più edizioni, ben cinque. L’ultimo corridore di casa a vincere su queste strade è stato Giovanni Visconti nel 2019. LEGGI ANCHE:della: percorso e partecipanti Il percorso di questodisarà quello classico che si comporrà di 200 km totali, con un circuito di 66 km da affrontare due volte comprensivo di altrettante scalate al Monte Serra (11 km al 7%), salita che ...

