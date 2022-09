Conte, lite Cangini-Lezzi a La7. “Sua politica funziona in quella parte d’Italia più abituata al clientelismo”. “Parole assolutamente indecenti” (Di martedì 13 settembre 2022) Scontro concitato a “Coffee break” (La7) tra Barbara Lezzi, senatrice del Gruppo Misto ed ex M5s, e il parlamentare Andrea Cangini, ex Forza Italia, ora in Azione. La miccia della polemica è il reddito di cittadinanza, che offre a Cangini l’occasione per una fluviale critica contro il leader del M5s, Giuseppe Conte. “Quello del camaleontico Conte – afferma il senatore ex berlusconiano – è il modo più vecchio e trito di fare politica, cioè promettendo e regalando a carico dello Stato: ti faccio guadagnare soldi senza lavorare, ti faccio ristrutturare casa senza pagare. Gratuitamente. C’è pure il no alle armi, ma noi siamo il Paese che spende meno per l’invio delle armi in Ucraina: 120 milioni. I banchi a rotelle del M5s sono costati 200 milioni”. Cangini accusa: “Non a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Scontro concitato a “Coffee break” (La7) tra Barbara, senatrice del Gruppo Misto ed ex M5s, e il parlamentare Andrea, ex Forza Italia, ora in Azione. La miccia della polemica è il reddito di cittadinanza, che offre al’occasione per una fluviale critica contro il leader del M5s, Giuseppe. “Quello del camaleontico– afferma il senatore ex berlusconiano – è il modo più vecchio e trito di fare, cioè promettendo e regalando a carico dello Stato: ti faccio guadagnare soldi senza lavorare, ti faccio ristrutturare casa senza pagare. Gratuitamente. C’è pure il no alle armi, ma noi siamo il Paese che spende meno per l’invio delle armi in Ucraina: 120 milioni. I banchi a rotelle del M5s sono costati 200 milioni”.accusa: “Non a ...

