"Ci ha lasciati". Un altro lutto nella televisione, l'amato attore è morto in casa (Di martedì 13 settembre 2022) Chiunque nel mondo aveva imparato a conoscerlo e apprezzarlo col nome d'arte Jack Ging con cui ha di certo segnato un capitolo della storia del cinema. Il suo vero nome era Jackson Lawrence Ginghoff ed aveva esordito davanti alla cinepresa, come attore, in Desiderio nella polvere (1960), di William F. Claxton. Purtroppo è morto. Aveva 29 anni al suo debutto cinematografico, dopo la sopracitata opera, lo ricordiamo diretto dal grandissimo Clint Eastwood nel lungometraggio Brivido nella notte (1971). Un sodalizio artistico ripetutosi due anni dopo ne Lo straniero senza nome. Da lì la fama di Jack Ging salì alle stelle e cominciò ad avere a che fare pure con la tv. Jack Ging, addio all'attore Jack Ging era nato ad Alva (Oklahoma, Stati Uniti) il 30 novembre del 1931 ed è venuto a mancare ...

