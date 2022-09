Champions League | Marsiglia-Eintracht Francoforte ad alta tensione | 1 000 agenti in città

(Di martedì 13 settembre 2022)per la sfida tra l’Olympique e l’, valida per la seconda giornata di. La prefettura della cittadina francese ha infatti deciso di schierare circa 1.000 fra elementi della gendarmeria e poliziotti per cercare di limitare i tafferugli che potrebbero essere provocati dall’arrivo di 8.000 tedeschi per la partita, di cui però solo 3.300 saranno effettivamente dentro lo stadio, mentre i restanti saranno senza biglietto, tra le vie della. I primi scontri sono stati registrati già nella serata di ieri, in cui otto persone sono state arrestate (principalmente per possesso di un’arma o per oltraggio a pubblico ufficiale), tra cui un tedesco, per una rissa tra circa una ventina di ultras ...

juventusfc : Buongiorno! ???? ?? Domani c'è la Champions League ? - sportface2016 : #UCL | #ViktoriaPlzen-#Inter, #Kalvach: 'Dovrebbe essere un po' più semplice rispetto al Barcellona' #PlzenInter - DiMarzio : #Juventus, squadra al lavoro per il match di #ChampionsLeague contro il #Benfica: le condizioni di #DiMaria e… - _Introducing_me : RT @juventusfc: Buongiorno! ???? ?? Domani c'è la Champions League ? - Paoloo92 : RT @juventusfc: Buongiorno! ???? ?? Domani c'è la Champions League ? -

Olivier Giroud è ancora a caccia della prima gioia con la maglia del Milan in. Ecco a quando risale l'ultima. Titolare per forza al centro dell'attacco del Milan . Domani sera Olivier Giroud dovrebbe essere confermato titolare, visto che tutti i suoi compagni ...Commenta per primo Alla vigilia di Juve - Benfica , match fondamentale per il passaggio del turno in, la squadra di Allegri sta completando la rifinitura alla Continassa . Sarà l'ultimo allenamento prima della gara e potrà dare spunti importanti per l'11 bianconero tra infortunati e ...La regina Elisabetta sosteneva l’Arsenal (e simpatizzava West Ham) come sua madre, ma figli e nipoti come si dividono allo stadioLa Juventus prepara la sfida di Champions League contro il Benfica: Di Maria si allena, assenti Rabiot, Locatelli e Alex Sandro ...