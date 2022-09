Calendario Coppa Davis 2022 oggi: orari partite 13 settembre, programma, tv, streaming (Di martedì 13 settembre 2022) oggi, martedì 13 settembre, scatterà la prima fase a gironi delle Finali di Coppa Davis 2022: si giocheranno Belgio-Australia (Gruppo C, ore 14.00), Argentina-Svezia (Gruppo A, ore 15.00), Canada-Corea del Sud (Gruppo B, ore 16.00) e Kazakistan-Paesi Bassi (Gruppo D 17.00). Il format delle sfide prevede due singolari ed un doppio: i giocatori schierati saranno comunicati entro un’ora prima del primo match. La Nazione che vince il maggior numero di incontri in una sfida sarà dichiarata la vincitrice della sfida e le verrà assegnato un punto. In caso di risultato deciso dopo le partite di singolare, l’incontro di doppio deve comunque essere giocato per ottenere il punteggio definitivo della sfida ai fini della classifica del girone, a meno che l’arbitro decida che non sia giocabile a ... Leggi su oasport (Di martedì 13 settembre 2022), martedì 13, scatterà la prima fase a gironi delle Finali di: si giocheranno Belgio-Australia (Gruppo C, ore 14.00), Argentina-Svezia (Gruppo A, ore 15.00), Canada-Corea del Sud (Gruppo B, ore 16.00) e Kazakistan-Paesi Bassi (Gruppo D 17.00). Il format delle sfide prevede due singolari ed un doppio: i giocatori schierati saranno comunicati entro un’ora prima del primo match. La Nazione che vince il maggior numero di incontri in una sfida sarà dichiarata la vincitrice della sfida e le verrà assegnato un punto. In caso di risultato deciso dopo ledi singolare, l’incontro di doppio deve comunque essere giocato per ottenere il punteggio definitivo della sfida ai fini della classifica del girone, a meno che l’arbitro decida che non sia giocabile a ...

