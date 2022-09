Tiscali

...Nuria, eliminata all'esordio nella prima edizione del "Tiriac Foundation Trophy" , WTA 125k dotato di un montepremi di 115mila dollari che si disputa sui campi in terra rossa di,...Quattro giocatrici rappresenteranno i colori azzurri nella prima edizione del "Tiriac Foundation Trophy" , WTA 125k che si disputa sui campi in terra battuta di, in Romania. Nuria(n. 433 WTA, in tabellone come "special exempt") è stata sorteggiata al primo turno contro l'ungherese Reka Luca Jani (n.133 del ranking), con cui non ... Bucarest: Brancaccio si ferma subito, esordio per Cocciaretto Semaforo rosso per Nuria Brancaccio, eliminata all'esordio nella prima edizione del 'Tiriac Foundation Trophy' , WTA 125k dotato di un montepremi ...Quattro giocatrici rappresenteranno i colori azzurri nella prima edizione del 'Tiriac Foundation Trophy' , WTA 125k che si disputa sui campi in ...