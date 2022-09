Bonelli “verde” di rabbia con Letta: “Dice che non governerà con noi, se si vergogna lo dica…” (Di martedì 13 settembre 2022) Quella frase pronunciata ieri nel corso del duello, quando Enrico Letta è stato incalzato dalla Meloni sulla divergenza di opinioni su guerra altri con i suoi alleati, ha offeso il leader dei Verdi Angelo Bonelli. “Con Fratoianni e Bonelli abbiamo solo un patto di difesa della Costituzione, non per governare…”. Il che, per quanto astruso, è vero. Ma ai rosso-verdi questo, oggi, non basta. E Bonelli lo fa notare. Bonelli contro Letta: “Ti vergogni di noi?” “Confesso che questa affermazione mi ha lasciato veramente perplesso anche perché non siamo qualcosa di cui vergognarsi. Stiamo contribuendo e lavorando per far vincere l’alleanza di centrosinistra. Inviterei Letta a fare altrettanto”, Dice Angelo Bonelli (Verdi) su ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 settembre 2022) Quella frase pronunciata ieri nel corso del duello, quando Enricoè stato incalzato dalla Meloni sulla divergenza di opinioni su guerra altri con i suoi alleati, ha offeso il leader dei Verdi Angelo. “Con Fratoianni eabbiamo solo un patto di difesa della Costituzione, non per governare…”. Il che, per quanto astruso, è vero. Ma ai rosso-verdi questo, oggi, non basta. Elo fa notare.contro: “Ti vergogni di noi?” “Confesso che questa affermazione mi ha lasciato veramente perplesso anche perché non siamo qualcosa di cuirsi. Stiamo contribuendo e lavorando per far vincere l’alleanza di centrosinistra. Invitereia fare altrettanto”,Angelo(Verdi) su ...

