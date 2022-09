Askatasuna | “Noi le bollette le paghiamo”

(Di martedì 13 settembre 2022) Il centro socialereplica con un comunicato all’accusa di non pagare lesollevata dai partiti di destra a Torino che ieri hanno anche organizzato un presidio sotto il Comune per chiedere lo sgombero dello stabile di corso Regina Margherita. “Lele abbiamo sempre pagate e pure salate – arriva dall’che incalza le destre rispondendo che – è impossibile dimenticare i 49 milioni di € che la Lega ha sottratto alla collettività e per cui ha avuto la concessione dalla procura di un piano di rientro ridicolo di 600mila € l’anno che probabilmente non verrà mai completamente ottemperato”. Dal centro sociale si alza anche la provocazione: “Provate a non pagare la bolletta per due mesi, al primo arriva il richiamo, al secondo staccano la luce, anche se l’elettricità, a differenza ...

- ha aggiunto - siamo accanto alle forze dell'ordine, che da anni prendono pietre. La ... '- commenta - come il Gabrio sono considerate "zone franche" dall'Amministrazione comunale per ......denota una certa fatica a trovare argomenti per la campagna elettorale se dev'essere l'a ..., da parte nostra, continueremo a batterci per indicare i nemici della giustizia sociale e per ...Il centro sociale risponde alle accuse lanciate ieri da Fratelli d'Italia: "Se non paghi, dopo due mesi ti staccano la corrente" ...La seconda occupazione in città - per numero di occupanti - è l'Osa Lingotto, creata, in uno stabile in via Bizzozzero, da sigle della destra sociale ...