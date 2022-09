Ascolti TV 12 settembre 2022 | torna Amadeus e lo fa con il botto | la vincita strepitosa

(Di martedì 13 settembre 2022) Come sono andati glitv del 12? Premettiamo subito che è stato un lunedì grandioso, con i ritorni di Antonella Clerici con il suo 'E' sempre mezzogiorno', della daily soap Il Paradiso delle Signore, di Forum e dicon 'Soliti Ignoti'. Con questi programmi, Rai 1 e Canale 5 hanno ottenuto una grande visibilità. La sfida tra soap è stata interamente vinta da Il Paradiso delle Signore mentre tra i game show segnaliamo il primo trionfo stagionale ottenuto dai concorrenti dei Soliti Ignoti!TV ieri 12, Alberto Angela sbanca con la Regina Elisabetta II Nel Prime Time di Rai 1 è andato in scena ‘Ulisse – Il piacere della scoperta'. Alberto Angela, in questo appuntamento, ha ripercorso le orme della Regina Elisabetta II, riuscendo a catturare ...

Nic_dls00 : ASCOLTI TV 12 SETTEMBRE 2022 #AscoltiTv #BellaMa #Lingo #ilparadisodellesignore #100%Italia #FattiVostri ??… - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: Pinocchio su Rai YoYo batte Lingo. - Giadahsospesap1 : RT @Mattiabuonocore: Pinocchio su Rai YoYo batte Lingo. - occhio_notizie : Ascolti tv lunedì 12 settembre 2022: Elisabetta II-L'ultima grande regina vince contro Midway #ascoltitv… - Mattiabuonocore : Pinocchio su Rai YoYo batte Lingo. -

...svelato in questi giorni l'uscita del nuovo album c@ra++ere sec!@ale prevista per il 30. ... anche i due trapper Sfera Ebbasta e Lazza che hanno già raggiunto notevoli record d'con S!...tv lunedì 122022: preserale e access prime time Esordio senza botto per I Soliti Ignoti di Amadeus . Il quiz di Rai Uno ha avuto 3.5 milioni di utenti: dati buoni, ma non ...Per Bellama' complice anche l'effetto curiosità, gli ascolti dell'esordio non sono da buttare: ecco i dati del 12 settembre 2022 Il nuovo pomeriggio di Rai 2 si affida a Pierluigi Diaco con il suo ...Caterina Balivo nuovo programma Lingo ascolti tv ieri, 12 settembre 2022: quanto ha fatto la prima puntata su La7 Perché aveva i baffi