Armò il nipote 12enne per disfarsi del suo rivale in amore: condannato 27enne (Di martedì 13 settembre 2022) Il tribunale di Brescia ha condannato a 13 anni e sei mesi Antonio Di Sanzo, l'uomo che il 2 aprile di un anno fa a Montichiari nel Bresciano Armò il nipote 12enne

Spara a 12 anni al rivale d'amore in famiglia: condannato lo zio che lo armò Condanna definitiva per Antonio Di Sanzo , l'uomo che il 2 aprile 2021 a Montichiari nel Bresciano armò il nipote 12enne. Per lui, il tribunale di Brescia ha stabilito una condanna a 13 anni e sei mesi. Leggi anche > Ferito dal padre che ha ucciso la madre e la sorella di 16 anni: Nicolò presto a ... Armò la mano del nipote 13enne: chiesti 10 anni per Di Sanzo Per il pm Alessio Bonardi il 28enne è stato il mandante dell'aggressione a colpi di arma da fuoco commessa dal nipote minorenne. Il ragazzino, che è stato affidato ad una comunità, si è avvalso ... Condanna definitiva per Antonio Di Sanzo , l'uomo che il 2 aprile 2021 a Montichiari nel Brescianoil12enne. Per lui, il tribunale di Brescia ha stabilito una condanna a 13 anni e sei mesi. Leggi anche > Ferito dal padre che ha ucciso la madre e la sorella di 16 anni: Nicolò presto a ...Per il pm Alessio Bonardi il 28enne è stato il mandante dell'aggressione a colpi di arma da fuoco commessa dalminorenne. Il ragazzino, che è stato affidato ad una comunità, si è avvalso ...