Alfonso Signorini non si nasconde più su Totti e Ilary | l’hanno fatto per tutta l’estate

(Di martedì 13 settembre 2022) Quello diè sicuramente uno dei principali settimanali che ha trattato la separazione di. Il direttore non sipiù e ne ha parlato liberamente. Il conduttore sta sistemando gli ultimi accorgimenti per la nuova edizione in partenza del Grande Fratello Vip 7. Ma è stato anche il primo a paparazzare l’ex capitano della Roma, in compagnia della sua nuova fiamma Noemi.-Altranotizia, ha sicuramente raccontato e svelato più di ogni ogni altro giornale, dettagli sulla separazione dell’anno. Il giornalista-conduttore esono amici e si sono anche visti e spesso sentiti. Ha deciso ...

StigmabaseE : [ITAL] Alfonso Signorini ha svelato tutta la verità, 'E' la migliore del mondo' ecco cosa pensa veramente: Ma difen… - infoitcultura : Gf Vip, Alfonso Signorini nei guai: Patrizia Groppelli rinuncia all'ultimo - infoitcultura : Gf Vip, Alfonso Signorini annuncia un'altra concorrente ufficiale - Michele18014751 : @gippu1 @mirkocalemme Alfonso Signorini è il primo conduttore a condurre il grande fratello sotto due diversi sovrani di Inghilterra - MatNeg94 : @ardigiorgio @CarloCalenda @concitadeg imbarazzante, potrebbe mandare un curriculum ad Alfonso Signorini la vedo mo… -

... e intanto la vincitrice dell'ultima edizione del reality, Jessica Selassié , è stata scritturata dalla rivista Chi diretta dal conduttore del gioco,, per un nuovo progetto. Si ...La lista di 21 concorrenti del Grande Fratello Vip 7, insieme a Sonia Bruganelli e Orietta Berti, presenterà nel corso della diretta i 24 concorrenti (anche se probabilmente i loro ...Secondo le ultime indiscrezioni rilasciate da Biagio D'Anelli, una vippona avrebbe rinunciato di far parte del cast dopo aver avuto una notte di fuoco con un calciatore di Serie A sposato ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...