orizzontescuola : Addio al docente esperto, Giannelli (ANP): “È un errore, la sua figura poteva essere importante per la scuola” - TecnicaScuola : Docente esperto addio: via libera del Senato all’emendamento del Dl aiuti bis. Resta solo incentivo economico --… - ProDocente : Addio al docente esperto, il Pd “esulta”: “Grazie al nostro lavoro è stata cancellata l’inaccettabile qualifica” - orizzontescuola : Addio al docente esperto, il Pd “esulta”: “Grazie al nostro lavoro è stata cancellata l’inaccettabile qualifica” - oggitreviso : Addio al prof Crosato, storico docente del liceo Canova di Treviso -

Tecnica della Scuola

al 'esperto' ma solo nella forma, non nella sostanza. Smart working fino alla fine dell'anno per lavoratori fragili e genitori di figli sotto i 14 anni. Istitutizione del Copasir ...'Grazie al lavoro del Pd è stata cancellata la inaccettabile qualifica diesperto. Si tratta di un emendamento al quale abbiamo lavorato molto nelle ultime settimane: nelle scuole non ci saranno per legge insegnanti esperti e, di converso, non esperti". Così in una ... Docente esperto addio: via libera del Senato all’emendamento del Dl aiuti bis. Resta solo incentivo economico Cancellata la qualifica di 'docente esperto', per il quale resta solo l'incentivo economico. Lo prevede un emendamento al dl aiuti bis che ha ottenuto il via libera delle commissioni Bilancio e ...Addio al 'docente esperto' ma solo nella forma, non nella sostanza . Smart working fino alla fine dell'anno per lavoratori fragili e genitori ...