Vuelta di Spagna | riecco Remco Evenepoel | il belga torna a vincere dopo l’infortunio

(Di lunedì 12 settembre 2022) Il ciclismo ha di nuovo la sua stella.to, questa volta definitivamente. La vittoria delladiha sancito il ritorno ad alti livelli delil terribile incidente al Giro di Lombardia 2020. Il corridore della Quick-Step Alpha Vinyl Team ha dominato la corsa spagnola fin dal primo arrivo in salita all’Ascensión al Pico Jano. La sesta frazione è stata il presagio a un monologo del 22enne di Schepdaal che da quel giorno non hai più ceduto la maglia rossa portandola fino a Madrid. Inframezzati due trionfi di tappa: la cronometro di Alicante in cui ha seminato tutti gli avversari, tra cui il campione olimpico della specialità Primoz Roglic, distanziato di 48 secondi, e il traguardo in vetta all’Alto de Piornal dove ha avuto ...