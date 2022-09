Ufficiale la collaborazione tra Ubisoft e Neftlix: protagonista Assassin’s Creed in una veste “inedita” (Di lunedì 12 settembre 2022) Utenti iOS e Android, gioite: Assassin’s Creed è pronto a conquistare il mondo mobile, e lo farà passando dal colosso delle streaming… Netflix. La collaborazione con Ubisoft si svilupperà sulla produzione di esperienze videoludiche che conquisteranno l’app della piattaforma di streaming più popolare al mondo. Assassin’s Creed: il gioco mobile arriva su Netflix – 12922 www.computermagazine.itSono stati ufficialmente annunciati tre progetti che, nei prossimi mesi e anni, vedranno coinvolte Ubisoft e Netflix. Il duo, tra i più grandi produttori di intrattenimento al mondo, è pronto a collaborare per dare vita a nuove esperienze videoludiche basate sul mobile gaming. Nello specifico, gli abbonati a Netflix potranno godersi tre diversi giochi di altrettanti franchise, ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 12 settembre 2022) Utenti iOS e Android, gioite:è pronto a conquistare il mondo mobile, e lo farà passando dal colosso delle streaming… Netflix. Laconsi svilupperà sulla produzione di esperienze videoludiche che conquisteranno l’app della piattaforma di streaming più popolare al mondo.: il gioco mobile arriva su Netflix – 12922 www.computermagazine.itSono stati ufficialmente annunciati tre progetti che, nei prossimi mesi e anni, vedranno coinvoltee Netflix. Il duo, tra i più grandi produttori di intrattenimento al mondo, è pronto a collaborare per dare vita a nuove esperienze videoludiche basate sul mobile gaming. Nello specifico, gli abbonati a Netflix potranno godersi tre diversi giochi di altrettanti franchise, ...

