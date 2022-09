Tuttosport – “Col Viktoria Plzen non è decisiva. Ci servono 10 punti” (Di lunedì 12 settembre 2022) 2022-09-12 22:06:27 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: Plzen (REPUBBLICA CECA) – Dopo la sconfitta nel match d’esordio contro il Bayern Monaco, l’Inter è chiamata ad un pronto riscatto sul campo del Viktoria Plzen, nel secondo turno della fase a gironi della Champions League. Per il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi, si tratta già di “una sfida che ci può dare un nuovo slancio. Importante, ma non decisiva. Ci servono dieci punti per passare il turno e vogliamo cominciare a farli già da domani. Ne abbiamo bisogno”. Il tecnico ha scelto chi giocherà in porta tra Handanovic e Onana. “Ho deciso, ma lo dirò alla squadra domani. Abbiamo avuto solo un allenamento. Stamattina abbiamo potuto ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 12 settembre 2022) 2022-09-12 22:06:27 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di(REPUBBLICA CECA) – Dopo la sconfitta nel match d’esordio contro il Bayern Monaco, l’Inter è chiamata ad un pronto riscatto sul campo del, nel secondo turno della fase a gironi della Champions League. Per il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi, si tratta già di “una sfida che ci può dare un nuovo slancio. Importante, ma non. Cidieciper passare il turno e vogliamo cominciare a farli già da domani. Ne abbiamo bisogno”. Il tecnico ha scelto chi giocherà in porta tra Handanovic e Onana. “Ho deciso, ma lo dirò alla squadra domani. Abbiamo avuto solo un allenamento. Stamattina abbiamo potuto ...

