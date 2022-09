Adnkronos : Architetta, notaia, medica, soldata e chirurga: Treccani sdogana le forme femminili dei termini tradizionalmente pr… - serenasillitto : RT @Adnkronos: Architetta, notaia, medica, soldata e chirurga: Treccani sdogana le forme femminili dei termini tradizionalmente presenti so… - VincenzoIanno16 : RT @Adnkronos: Architetta, notaia, medica, soldata e chirurga: Treccani sdogana le forme femminili dei termini tradizionalmente presenti so… - Treccani : RT @Adnkronos: Architetta, notaia, medica, soldata e chirurga: Treccani sdogana le forme femminili dei termini tradizionalmente presenti so… - AltriMondiGazza : RT @Adnkronos: Architetta, notaia, medica, soldata e chirurga: Treccani sdogana le forme femminili dei termini tradizionalmente presenti so… -

Adnkronos

...di aggiornamento della lingua italiana a cui l'Osservatorio disi dedica senza sosta da oltre un secolo si concretizza ora in una nuova opera in tre volumi (Dizionario dell'Italiano,......di aggiornamento della lingua italiana a cui l'Osservatorio disi dedica senza sosta da oltre un secolo si concretizza ora in una nuova opera in tre volumi (Dizionario dell'Italiano,... Treccani sdogana 'architetta', 'notaia', 'medica' e 'soldata' È il primo dizionario della lingua italiana che lemmatizza anche le forme femminili di nomi e aggettivi tradizionalmente registrati solo al maschile ...Il primo 'Dizionario della lingua italiana' che lemmatizza anche le forme femminili di nomi e aggettivi tradizionalmente registrati solo al maschile ...