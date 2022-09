“Situazione difficile”. Elisa Isoardi, il segreto è durato poco: la notizia è già ovunque (Di lunedì 12 settembre 2022) Elisa Isoardi, il suo nuovo programma Vorrei dirti che bocciato dai telespettatori. Un’attesa lunga più di un anno (da tanto infatti la conduttrice mancava dagli schermi rai con un suo programma) che non ha dato gli esiti sperati ed un Situazione professionalmente molto difficile. Inutile dire che le attese della vigilia erano ben altre. Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Repubblica Elisa Isoardi aveva raccontato aspetti del suo programma ‘Vorrei dirti che’. “È tutto nelle mie corde, in questo programma c’è il totale della mia storia”, spiega la conduttrice. “Io sarò il Virgilio dei sentimenti – continuava Isoardi – con i piatti della tradizione senti l’odore e torni indietro nel tempo. Con me le persone chiederanno scusa e diranno grazie, due parole che ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 settembre 2022), il suo nuovo programma Vorrei dirti che bocciato dai telespettatori. Un’attesa lunga più di un anno (da tanto infatti la conduttrice mancava dagli schermi rai con un suo programma) che non ha dato gli esiti sperati ed unprofessionalmente molto. Inutile dire che le attese della vigilia erano ben altre. Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Repubblicaaveva raccontato aspetti del suo programma ‘Vorrei dirti che’. “È tutto nelle mie corde, in questo programma c’è il totale della mia storia”, spiega la conduttrice. “Io sarò il Virgilio dei sentimenti – continuava– con i piatti della tradizione senti l’odore e torni indietro nel tempo. Con me le persone chiederanno scusa e diranno grazie, due parole che ...

