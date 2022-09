Si torna in classe, con regole anti - Covid più "permissive". Ma le scuole potrebbero non essere pronte a una nuova ondata (Di lunedì 12 settembre 2022) Dal 12 al 19 settembre tutti gli alunni torneranno in aula con maggiori libertà rispetto agli scorsi anni. Ma, in caso di nuove restrizioni, molte scuole sarebbero ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 12 settembre 2022) Dal 12 al 19 settembre tutti gli alunni torneranno in aula con maggiori libertà rispetto agli scorsi anni. Ma, in caso di nuove restrizioni, moltesarebbero ...

