giucolombo : Spostare la discussione dallo strumento - lo scostamento - alla natura della spesa non toglie Confindustria dal dib… - HuffPostItalia : Scostamento nì. Bonomi riparla di debito buono e non gli dispiacerebbe un po' di cassa Covid -

Quando Carloconclude il suo intervento, l'applauso che arriva dalla platea è lungo e convinto. Poi tutti si alzano in piedi. Tra le centinaia di imprenditori presenti c'è chi ha portato con sè anche moglie ...Il presidente di Confindustria, Carloritorna, rispondendo in conferenza stampa dopo l'assemblera, sul tema del possibileper sostenere nuovi interventi contro il caro energia. "...Per il presidente di Confindustria il prossimo premier deve avere già in mente come programmare i nuovi aiuti alle imprese ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 set - "Il problema non e' se fare o no uno scostamento di bilancio ma come si usano quei soldi. La questione cioe' non e' debito o non debito ma cosa ci facci ...