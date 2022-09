Rimborsi all'autotrasporto, la corsa ai moduli manda subito in tilt la piattaforma del Governo (Di lunedì 12 settembre 2022) E fu subito tilt. L'attesissimo semaforo verde dato alle 15 di lunedì 12 settembre sulla piattaforma web predisposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli www.creditoautotrasportatori.adm.gov.it ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di lunedì 12 settembre 2022) E fu. L'attesissimo semaforo verde dato alle 15 di lunedì 12 settembre sullaweb predisposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli www.creditoautotrasportatori.adm.gov.it ...

TonyTrevisi : Antonio Trevisi (M5S), candidato al Senato all'Uninominale in provincia di Lecce:' ZERO BUROCRAZIA CON IL CASHBACK… - Vivi_Tenerife : Politiche 2022: rimborsi e tariffe di viaggio agevolate per gli elettori all’estero - VgAdele : @pbecchi i deputati - oltre all'indennità parlamentare di 5.246 euro netti, la diaria (3.305 euro netti al mese), i… - lata_pino : @Turi_000 @nessunodalnulla 2/2 che forse è un super parassita. Fa anche parte di commissioni.Ruba ancora di più. (P… - donyp00288476 : RT @EsteriLega: politiche 2022: rimborsi e tariffe di viaggio agevolate per gli elettori all’estero -