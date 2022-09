Repubblica | a 5 anni dall’esordio del Var | cancellare almeno gli errori “chiari ed evidenti” resta un’utopia

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 12 settembre 2022) Lascrive del weekend di Serie A con le tante polemiche legate agli arbitraggi. La più clamorosa quella relativa a Juventus-Verona e al gol annullato a Milik, ma ci sono i rigori negati al Lecce contro il Monza e le polemiche della Fiorentina per il match col Bologna. Sul gol di Milik: “Non è chiaro se abbia tracciato la linea corretta, ossia sulla posizione di Candreva fuori inquadratura, che poteva — oppure no — tenerlo in gioco. E comunque sfugge la contestuale trattenuta sullo stesso Bonucci: potenzialmente un altro rigore. La sintesi dello sciagurato esame autoptico della tecnologia. Magari sarà stata la pressione sul giovanissimo arbitro Marcenaro (appena 29) di juventini e salernitani che si azzuffavano. Certo basta poco a rovinare la domenica alla classe arbitrale”. Insomma,netti pur in presenza della ...