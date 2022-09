Reportage TPI – Messico Connection | ecco com’è scoppiata la nuova guerra dei narcos

Leggi su tpi

(Di lunedì 12 settembre 2022) Due persone armate di fucili si avvicinano a un minibus del trasporto pubblico fermo a un semaforo, costringono il conducente e i passeggeri a scendere. Lanciano una bottiglia molotov nel veicolo e se ne vanno. Il mezzo brucia in pochi secondi, paralizzando la circolazione e, soprattutto, terrorizzando gli altri automobilisti. Questo è solo uno dei tanti racconti che arrivano da Tijuana, città messicana simbolo della frontiera con gli Stati Uniti, dove nella notte di venerdì 12 agosto sono stati incendiati una ventina di mezzi di trasporto, compresi taxi e auto private. Il pomeriggio precedente a Ciudad Juarez, al confine con il Texas, un gruppo di sicari ha sparato e ucciso per le vie della città e incendiato diversi negozi mentre un commando armato ha fatto irruzione nel carcere cittadino per prenderne il controllo. Sparando e uccidendo anche qui. Tijuana e Ciudad Juarez sono state ...