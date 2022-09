Report allenamento Napoli: c’è la notizia su Lozano (Di lunedì 12 settembre 2022) Il Napoli si prepara alla sfida di Champions League contro i Rangers Glasgow che si giocherà nella serata di mercoledì. In mattinata, gli azzurri si sono allenati a Castel Volturno per preparare la gara di mercoledì: Spalletti rischia di perdere un altro attaccante. Questo il Report allenamento. “Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match a Glasgow contro i Rangers in programma mercoledì alle ore 21 per la seconda giornata di Champions League. Dopo una prima fase di attivazione e torello il gruppo ha svolto lavoro tattico, partita a campo ridotto ed esercitazione su calci piazzati”. Hirving Lozano (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images) Lavori personalizzati per alcuni giocatori della rosa: Lavoro personalizzato per alcuni giocatori ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 12 settembre 2022) Ilsi prepara alla sfida di Champions League contro i Rangers Glasgow che si giocherà nella serata di mercoledì. In mattinata, gli azzurri si sono allenati a Castel Volturno per preparare la gara di mercoledì: Spalletti rischia di perdere un altro attaccante. Questo il. “Seduta mattutina per ilall’SSC Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match a Glasgow contro i Rangers in programma mercoledì alle ore 21 per la seconda giornata di Champions League. Dopo una prima fase di attivazione e torello il gruppo ha svolto lavoro tattico, partita a campo ridotto ed esercitazione su calci piazzati”. Hirving(Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images) Lavori personalizzati per alcuni giocatori della rosa: Lavoro personalizzato per alcuni giocatori ...

