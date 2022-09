Regina Elisabetta | il lutto solenne segue un rigido protocollo | Ecco cosa succederà in questi giorni

Leggi su topicnews

(Di lunedì 12 settembre 2022) La salma della sovrana inglese giungerà in processione. Si dovranno osservare due minuti di silenzio in tutto il Regno Unito, ma non solo.-web sourceLaII è morta l’8 settembre scorso, e ora tutto il Regno Unito, così come l’intero globo, si apprestano a dare l’ultimo saluto alla monarca. Avrà infatti luogo un cerimoniale la cui durata è di dieci. Le esequie della monarca inglese I funerali dellasi terranno nell’abbazia di Westminster e la sovrana sarà sepolta nella cappella reale di St George, nel Castello di Windsor. Come riporta The Guardian, all’inizio si credeva che la cerimonia di proclamazione del nuovo sovrano sarebbe occorsa il 9 settembre 2022. Invece, Carlo III sarà incoronato re il 10 settembre. La bara con ...