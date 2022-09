Polverosi: “Spalletti uomo vero e allenatore impeccabile” (Di lunedì 12 settembre 2022) Corriere dello Sport – . Alberto Polverosi ha dedicato uno spezzone a Luciano Spalletti, che nell’ultimo anno ha saputo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 12 settembre 2022) Corriere dello Sport – . Albertoha dedicato uno spezzone a Luciano, che nell’ultimo anno ha saputo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Polverosi: 'Spalletti dice le cose in faccia, vi racconto un retroscena' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Polverosi: 'Spalletti dice le cose in faccia, vi racconto un retroscena' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Polverosi: 'Spalletti dice le cose in faccia, vi racconto un retroscena' - apetrazzuolo : CDS - Polverosi: 'Spalletti dice le cose in faccia, vi racconto un retroscena' - napolimagazine : CDS - Polverosi: 'Spalletti dice le cose in faccia, vi racconto un retroscena' -