Notate nulla di strano in questa foto? È scoppiata una bufera | Guarda (Di lunedì 12 settembre 2022) È una tranquilla domenica pomeriggio. "Scrollando" le notizie sui social, mi sono imbattuta in un repost dell'Enpa (Ente nazionale protezione animali), che dichiarava di aver intrapreso azioni legali per un caso di possibile maltrattamento ai danni di un agnello durante una festa privata avvenuta in Sicilia qualche mese fa. In bella mostra c'è la foto del piccolo ovino appeso a testa in giù, sorretto da un uomo ed una donna (i suoi allevatori) prima di essere ucciso. L'agnellino appare immobile con gli occhi aperti. Terrorizzati. Chi può aver così tanto cattivo gusto e poco senso etico nel pubblicare su Instagram una simile foto? Chi ha cucinato (e forse anche ucciso?) la povera bestia, a quanto pare. Leggo la caption sotto la foto che inizia con un criptico vaneggio riguardo ad un'isola piena di persone malvagie bla bla bla, poi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) È una tranquilla domenica pomeriggio. "Scrollando" le notizie sui social, mi sono imbattuta in un repost dell'Enpa (Ente nazionale protezione animali), che dichiarava di aver intrapreso azioni legali per un caso di possibile maltrattamento ai danni di un agnello durante una festa privata avvenuta in Sicilia qualche mese fa. In bella mostra c'è ladel piccolo ovino appeso a testa in giù, sorretto da un uomo ed una donna (i suoi allevatori) prima di essere ucciso. L'agnellino appare immobile con gli occhi aperti. Terrorizzati. Chi può aver così tanto cattivo gusto e poco senso etico nel pubblicare su Instagram una simile? Chi ha cucinato (e forse anche ucciso?) la povera bestia, a quanto pare. Leggo la caption sotto lache inizia con un criptico vaneggio riguardo ad un'isola piena di persone malvagie bla bla bla, poi ...

