Midtjylland-Lazio: formazioni e dove vederla

Giovedì 15 settembre nello Stadio MCH alle re 18:45 si disputerà la partita Midtjylland-Lazio valida per la fase a gironi di Europa League. I padroni di casa hanno perso in trasferta con lo Sturm Graz, mentre gli ospiti hanno vinto in casa con il Feyernood. Nella classifica del gruppo F dell'Europa League il Midtjylland si trova al 3 posto con 0 punti, e la Lazio si trova al primo posto con 3 punti. Lo Sturm Graz si trova al 2 posto con 3 punti, infine il Feyernood si trova al quarto posto con 0 punti.

Lazio-Feyernood 4-2: i biancocelesti conquistando il poker

Midtjylland-Lazio: probabili formazioni

Midtjylland (4-4-2): Lossl, Dalsgaard, Sviatchenko, Juninho, Paulinho, Sorensen, Evander, Dreyer, Isaksen, Kaba, Sisto.

