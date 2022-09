LIVE Alcaraz-Ruud 6-4 2-6 7-6 3-2, US Open 2022 in DIRETTA: lo spagnolo gioca un tiebreak perfetto! (Di lunedì 12 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Rovescione di Alcaraz!! Ha giocato un punto tutto in spinta lo spagnolo! 3-2 Alcaraz. Altro turno di battuta semplice per lo spagnolo. 40-15 Doppio fallo per Alcaraz dopo i tre ace. 40-0 Altro ace e tre palle per il 3-2. 30-0 Due ace di fila per Alcaraz. 15-0 Ottavo ace per Alcaraz. 2-2. Chiude il game con l’ace Ruud: tutto ancora in discussione. 40-15 Prima vincente al centro. 30-15 Servizio al centro e dritto lungolinea: ordinato Ruud. 15-15 Sparacchia via il dritto a sventaglio Ruud. 15-0 Volée stupenda di Ruud! Che mano! 2-1 Alcaraz. Impeccabile al servizio lo spagnolo ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Rovescione di!! Hato un punto tutto in spinta lo! 3-2. Altro turno di battuta semplice per lo. 40-15 Doppio fallo perdopo i tre ace. 40-0 Altro ace e tre palle per il 3-2. 30-0 Due ace di fila per. 15-0 Ottavo ace per. 2-2. Chiude il game con l’ace: tutto ancora in discussione. 40-15 Prima vincente al centro. 30-15 Servizio al centro e dritto lungolinea: ordinato. 15-15 Sparacchia via il dritto a sventaglio. 15-0 Volée stupenda di! Che mano! 2-1. Impeccabile al servizio lo...

NFLGameLive3 : #USOpen #CarlosAlcaraz #CasperRuud Carlos Alcaraz vs Casper Ruud En Vivo ??Go Live?? - UFCLiveWatchOn1 : #USOpen #CarlosAlcaraz #CasperRuud Carlos Alcaraz vs Casper Ruud En Vivo ??Go Live?? - UFCFullFightUp1 : #USOpen #CarlosAlcaraz #CasperRuud Carlos Alcaraz vs Casper Ruud En Vivo ??Go Live?? - FIFATvSports1 : #USOpen #CarlosAlcaraz #CasperRuud Carlos Alcaraz vs Casper Ruud En Vivo ??Go Live?? - FreeHDTV2 : #USOpen #CarlosAlcaraz #CasperRuud Carlos Alcaraz vs Casper Ruud En Vivo ??Go Live?? -