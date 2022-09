Lingo, a Caterina Balivo non bastano i baffi (Di lunedì 12 settembre 2022) Caterina Balivo - Lingo Da Marco Liorni a Flavio Insinna, da Gerry Scotti a Paolo Bonolis, il preserale della tv italiana parla principalmente al maschile. L’unica con i baffi, però, è Caterina Balivo. “E’ la prima volta che conduco un game e poi a quest’ora, in questo genere di programmi, ci sono solo uomini in tv. E allora io c’ho provato a camuffarmi da uomo ma, vi dico la verità, mi risulta un po’ difficile. E poi nel 2022 ancora facciamo queste differenze di genere? L’importante è essere bravi e noi speriamo di diventarlo” sono le parole con cui la conduttrice, fintamente baffuta, ha inaugurato la sua nuova vita a La7 e soprattutto una nuova avventura per la rete diretta da Urbano Cairo, che nel preserale (dal lunedì al sabato alle 18.50) tenta la via del game con ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 12 settembre 2022)Da Marco Liorni a Flavio Insinna, da Gerry Scotti a Paolo Bonolis, il preserale della tv italiana parla principalmente al maschile. L’unica con i, però, è. “E’ la prima volta che conduco un game e poi a quest’ora, in questo genere di programmi, ci sono solo uomini in tv. E allora io c’ho provato a camuffarmi da uomo ma, vi dico la verità, mi risulta un po’ difficile. E poi nel 2022 ancora facciamo queste differenze di genere? L’importante è essere bravi e noi speriamo di diventarlo” sono le parole con cui la conduttrice, fintamente baffuta, ha inaugurato la sua nuova vita a La7 e soprattutto una nuova avventura per la rete diretta da Urbano Cairo, che nel preserale (dal lunedì al sabato alle 18.50) tenta la via del game con ...

fabiofabbretti : #Lingo, a Caterina Balivo non bastano i baffi. Ne parlo qui ?? - arca1317 : RT @La7tv: #lingo Caterina Balivo lancia la prima puntata di Lingo: 'A quest'ora, in questo genere di programmi, ci sono solo uomini. Nel 2… - leggoit : Caterina #Balivo, partenza con i... baffi nel game 'Lingo' su #La7: ecco il motivo FOTO - RaffaeleSanto : Caterina Balivo mi convince e riesce a dare un tocco di empatia in più con i concorrenti e l'esperto Tempia. Bello… - Antonio43910358 : La faccia di Caterina quando ha detto che fa l'amministratore di condomini.. #Lingo -