L'astensionismo è il primo partito anche nei sondaggi: ma è comodo far decidere a pochi (Di lunedì 12 settembre 2022) L'astensionismo torna di moda ancora una volta. Secondo i sondaggi che circolano in queste settimane di campagna elettorale per le elezioni nazionali del prossimo 25 settembre, il partito con la percentuale maggiore è quello dell'astensionismo. Il 40% degli italiani interpellati dai sondaggisti ha dichiarato che o non si recerà alle urne il prossimo 25 settembre o è ancora indeciso. Una percentuale che se pur dovesse assottigliarsi resta comunque alta e mostra come ci sia ancora un forte distacco tra i partiti politici e il Paese reale. Il trend dell'affluenza In Italia nel 1948, alle prime elezioni democratiche a suffragio universale, andò votare il 92,2% degli aventi diritto una percentuale così alta da rappresentare la totalità del corpo elettorale. Alle ultime elezioni nazionali del ...

