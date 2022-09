Juventus-Salernitana | non ha sbagliato il Var ma chi lo utilizza | serve una classe arbitrale all’altezza della tecnologia

(Di lunedì 12 settembre 2022) Risse, proteste, polemiche a non finire. “L’errore più grave di sempre del Var da quando è stato creato”. Niente di più falso: lanon sbaglia mai, sbagliano semmai quelli che lano. Cioè sempre gli stessi: gli arbitri italiani. Pur giocando male e in maniera del tutto immeritata (ma questa è un’altra storia), laaveva vinto contro laper 3-2. Il punteggio finale recita invece 2-2 a causa del Var, e questo è imperdonabile: non si tratta di un rigore regalato o un fallo non visto, dinamiche di gioco come ne capitano a centinaia, ma di un intervento deliberato che ha cambiato il punteggio praticamente a gara finita. L’arbitro Marcenaro e la sua squadra sono riusciti a fischiare un fuorigioco che non era attivo, e che non era nemmeno fuorigioco come hanno poi dimostrato le immagini. ...

Si è scordato un giocatore dellapresente sul campo ma non inquadrato nelle immagini visionate, e quindi ha identificato in fuorigioco Leonardo Bonucci , che era invece tenuto in gioco ...Commenta per primo Angel Di Maria prova a recuperare almeno per la panchina per- Benfica . Nel day - after del caos VAR per il gol annullato a Milik contro la, arrivano buone notizie dall'infermeria per Allegri: El Fideo ha infatti lavorato parzialmente con ...In Serie A scoppiano le polemiche sul VAR, al centro di forti discussioni tra tifosi: il messaggio ironico di Ryanair spopola sui social.La stagione calcistica è iniziata e non potevano mancare le polemiche, specialmente a seguito del grave errore del VAR in Juve-Salernitana.