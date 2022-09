Juventus Benfica, le ultime su Locatelli e Rabiot: Allegri in emergenza (Di lunedì 12 settembre 2022) Allegri spera in un doppio recupero a centrocampo per il Benfica, ma le cose sono più complicate del previsto Non arrivano buone notizie per Allegri. Locatelli non dovrebbe recuperare per la partitadi mercoledì tra Juventus e Benfica, dopo l’affaticamento rimediato prima della gara con la Salernitana. Difficile anche il recupero di Rabiot, che secondo Sky Sport sarà out al 99%. Possibile invece il recupero di Di Maria. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 settembre 2022)spera in un doppio recupero a centrocampo per il, ma le cose sono più complicate del previsto Non arrivano buone notizie pernon dovrebbe recuperare per la partitadi mercoledì tra, dopo l’affaticamento rimediato prima della gara con la Salernitana. Difficile anche il recupero di, che secondo Sky Sport sarà out al 99%. Possibile invece il recupero di Di Maria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

