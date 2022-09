“Io non c’entro nulla”. Ilary Blasi e Totti, chi è la donna tirata in ballo all’improvviso (Di lunedì 12 settembre 2022) Il tornado scatenatosi inevitabilmente attorno alla separazione dell’anno ancora non si arresta anzi, sembra più potente di prima. Francesco Totti ha sorpreso il Paese rilasciando un’intervista al Corriere della Sera, nel corso della quale ha detto la sua verità sulla fine con Ilary Blasi e mettendo in mezzo la parrucchiera Alessia Solidani, tra gli hair stylist più in voga del momento. Non è solamente la sua hair stylist, ma anche una delle sue più care amiche e confidenti. Alessia Solidani lo era anche per Francesco Totti, si conoscono da molti anni. Fatto sta, che il Pupone l’ha descritta come la complice della moglie. A suo dire, avrebbe fatto lei da mediatrice tra Ilary Blasi ed i suoi presunti flirt. Oggi è lei a parlare. Fonte: Instagram Ilary ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 12 settembre 2022) Il tornado scatenatosi inevitabilmente attorno alla separazione dell’anno ancora non si arresta anzi, sembra più potente di prima. Francescoha sorpreso il Paese rilasciando un’intervista al Corriere della Sera, nel corso della quale ha detto la sua verità sulla fine cone mettendo in mezzo la parrucchiera Alessia Solidani, tra gli hair stylist più in voga del momento. Non è solamente la sua hair stylist, ma anche una delle sue più care amiche e confidenti. Alessia Solidani lo era anche per Francesco, si conoscono da molti anni. Fatto sta, che il Pupone l’ha descritta come la complice della moglie. A suo dire, avrebbe fatto lei da mediatrice traed i suoi presunti flirt. Oggi è lei a parlare. Fonte: Instagram...

