“Imma Tataranni 2”, la serie Rai slitta dopo le elezioni: ecco quando andrà in onda (Di lunedì 12 settembre 2022) Come è già accaduto con Mina Settembre, il palinsesto Rai ha subito importanti variazioni legate alle elezioni del 25 settembre. Anche la fiction Imma Tataranni 2, con protagonista Vanessa Scalera, è stata posticipata al prossimo autunno per lasciare col fiato sospeso i telespettatori che attendono l’epilogo e una possibile terza stagione. La Rai ha trovato finalmente un accordo sulla data per un doppio appuntamento finale con gli ultimi quattro episodi. Vediamo nel dettaglio quando andrà in onda nello specifico Imma Tataranni 2.



Le elezioni del 25 Settembre 2022 hanno obbligato la Rai a cambiare i proprio palinsesti e così molte serie in programma in questi giorni sono slittate al prossimo ... Leggi su tvzap (Di lunedì 12 settembre 2022) Come è già accaduto con Mina Settembre, il palinsesto Rai ha subito importanti variazioni legate alledel 25 settembre. Anche la fiction2, con protagonista Vanessa Scalera, è stata posticipata al prossimo autunno per lasciare col fiato sospeso i telespettatori che attendono l’epilogo e una possibile terza stagione. La Rai ha trovato finalmente un accordo sulla data per un doppio appuntamento finale con gli ultimi quattro episodi. Vediamo nel dettaglioinnello specifico2.Ledel 25 Settembre 2022 hanno obbligato la Rai a cambiare i proprio palinsesti e così moltein programma in questi giorni sonote al prossimo ...

AnsaBasilicata : Matera città del cinema e delle fiction, ecco una mappa dei set. Da The Passion a Imma Tataranni. Presentata l'app… - pisticci : Torna su Rai 1 'Imma Tataranni-Sostituto procuratore' - TuttoH24 : Matera ha conquistato da sempre registi famosi e produzioni cinematografiche. Da Pasolini a Mel Gibson, da Ben Hur… - MayAmidala : Sto rifacendo un rewatch di Imma Tataranni per rinfrescare la memoria in attesa delle nuove puntate e mi chiedo: co… - woolfandcoffee : Immaginate aver visto le ultime due stagioni di htgawm e reputarle più ben fatte della prima di Imma Tataranni Sost… -