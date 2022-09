Il vaiolo delle scimmie ha causato encefalite e confusione (Di lunedì 12 settembre 2022) AGI - Il Monkeypox (MPX), conosciuto anche come vaiolo delle scimmie, in alcuni casi sembra provocare complicazioni neurologiche come encefalite, confusione o convulsioni. A riportarlo sulla rivista eClinicalMedicine gli scienziati dell'University College di Londra, del Barts Health NHS Trust, del Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust e del King's College di Londra. Il team, guidato da Jonathan Rogers e James Badenoch, ha condotto una meta-analisi e una revisione sistematica per valutare il tasso di insorgenza dei sintomi del vaiolo delle scimmie. Il Monkeypox è associato a lesioni cutanee e febbre, e secondo le stime attuali, il tasso di mortalità è di circa un caso su mille. Considerato endemico da decenni in alcune parti dell'Africa centrale e ... Leggi su agi (Di lunedì 12 settembre 2022) AGI - Il Monkeypox (MPX), conosciuto anche come, in alcuni casi sembra provocare complicazioni neurologiche comeo convulsioni. A riportarlo sulla rivista eClinicalMedicine gli scienziati dell'University College di Londra, del Barts Health NHS Trust, del Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust e del King's College di Londra. Il team, guidato da Jonathan Rogers e James Badenoch, ha condotto una meta-analisi e una revisione sistematica per valutare il tasso di insorgenza dei sintomi del. Il Monkeypox è associato a lesioni cutanee e febbre, e secondo le stime attuali, il tasso di mortalità è di circa un caso su mille. Considerato endemico da decenni in alcune parti dell'Africa centrale e ...

