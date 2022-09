I corgi della regina Elisabetta vivranno con Andrea di York. E gli altri due cani? (Di lunedì 12 settembre 2022) Come confermato da un portavoce, i cuccioli Muick e Sandy rimarranno a Windsor, nel Royal Lodge, con il duca di York e Sarah Ferguson. A loro si unirà probabilmente l’anziano dorgi Candy, mentre non è ancora chiaro chi si prenderà cura del cocker spaniel Lissy Leggi su vanityfair (Di lunedì 12 settembre 2022) Come confermato da un portavoce, i cuccioli Muick e Sandy rimarranno a Windsor, nel Royal Lodge, con il duca die Sarah Ferguson. A loro si unirà probabilmente l’anziano dorgi Candy, mentre non è ancora chiaro chi si prenderà cura del cocker spaniel Lissy

