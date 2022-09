Guerra in Ucraina, quanto può pesare l’imponderabile (e non è un gioco di parole) (Di lunedì 12 settembre 2022) Giornata densa di eventi, la domenica appena trascorsa, peraltro decisamente variegati. Tutti comunque di interesse mondiale e, purtroppo, solo uno positivo. È bene partire dall’osservazione di quest’ultimo perché, fatti i dovuti scongiuri, potrebbe essere un valido segnale che quelli di Mosca stessero facendo il conto senza l’oste. Più precisamente gli ucraini, procedendo a sparare fuochi di Guerra in un deciso crescendo, stanno riguadagnando massicciamente le postazioni conquistate dai russi. Quella brutta storia è, meglio usare il condizionale sarebbe, all’inizio di un inversione di marcia, anche se, prima di trarre conclusioni, sarà meglio aspettare che la tendenza si consolidi. Per il resto i fatti salienti accennati in apertura è come se riportassero un grido di dolore non tanto per ciò che è già successo, quanto per gli effetti negativi che ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 settembre 2022) Giornata densa di eventi, la domenica appena trascorsa, peraltro decisamente variegati. Tutti comunque di interesse mondiale e, purtroppo, solo uno positivo. È bene partire dall’osservazione di quest’ultimo perché, fatti i dovuti scongiuri, potrebbe essere un valido segnale che quelli di Mosca stessero facendo il conto senza l’oste. Più precisamente gli ucraini, procedendo a sparare fuochi diin un deciso crescendo, stanno riguadagnando massicciamente le postazioni conquistate dai russi. Quella brutta storia è, meglio usare il condizionale sarebbe, all’inizio di un inversione di marcia, anche se, prima di trarre conclusioni, sarà meglio aspettare che la tendenza si consolidi. Per il resto i fatti salienti accennati in apertura è come se riportassero un grido di dolore non tanto per ciò che è già successo,per gli effetti negativi che ...

