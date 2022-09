Grossi problemi su rete Wind che non funziona: down a Milano per ora (Di lunedì 12 settembre 2022) Vengono segnalati proprio in questi minuti alcuni problemi su rete Wind, al punto che a detta di diversi clienti non funziona nulla dalle 11 di questa mattina. Si tratta del secondo disservizio riscontrato con la compagnia telefonica in poco più di una settimana, considerando quanto riportato ad inizio mese sul nostro magazine. Impossibile, almeno per ora, portare certezze alla vostra attenzione, ma dai primi feedback sembrerebbe che buona parte delle lamentele in questi minuti arrivi direttamente da Milano e dintorni. Cercherò di saperne di più a stretto giro con qualche aggiornamento supplementare. Dobbiamo fare i conti con problemi su rete Wind che non funziona: potenziale down a Milano al ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 12 settembre 2022) Vengono segnalati proprio in questi minuti alcunisu, al punto che a detta di diversi clienti nonnulla dalle 11 di questa mattina. Si tratta del secondo disservizio riscontrato con la compagnia telefonica in poco più di una settimana, considerando quanto riportato ad inizio mese sul nostro magazine. Impossibile, almeno per ora, portare certezze alla vostra attenzione, ma dai primi feedback sembrerebbe che buona parte delle lamentele in questi minuti arrivi direttamente dae dintorni. Cercherò di saperne di più a stretto giro con qualche aggiornamento supplementare. Dobbiamo fare i conti consuche non: potenzialeal ...

