Gas, prezzo ancora in discesa (193 euro) in attesa delle decisioni di Bruxelles sul tetto ai prezzi (Di lunedì 12 settembre 2022) Altra giornata di calo per le quotazioni del gas sceso in mattinata fino a 188 euro megawattora, circa 20 euro in meno rispetto alla chiusura di venerdì scorso. Il prezzo è poi risalito fino a 193 euro mantenendo comunque una flessione di quasi il 7%. A spingere al ribasso le quotazioni sembrano essere per lo più le attese per il piano della Commissione Ue che potrebbe prevedere un limite ai prezzi pagati a qualsiasi fornitore e non soltanto alla Russia. Se riuscisse a muoversi compatta l'Ue spera di poter sfruttare il suo peso di principale acquirente sul mercato per imporre condizioni. Venerdì scorso i ministri europei dell'energia hanno invocato misure urgenti per limitare la corsa delle quotazioni (oggi quasi 10 volte più alte di un anno fa) e per assicurare ...

