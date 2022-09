Fisco, 730 precompilato: ecco dettagli e scadenza (Di lunedì 12 settembre 2022) Il 30 settembre scade la possibilità di inviare i documenti relativi al 730 precompilato. L’Agenzia delle Entrate spiega come fare passo dopo passo, anche grazie a un sito dedicato all’assistenza. Fino alla fine del mese, infatti, si potrà consultare la dichiarazione predisposta dal Fisco, modificarla o accettarla così com’è e premere il tasto “invio”. La procedura è resa ancora più semplice grazie ai 1,2 miliardi di dati già caricati dal Fisco e che consentono modelli ancora più completi. La delega a un familiare Da quest’anno, inoltre, chi ha difficoltà ad accedere in prima persona al servizio online può “autorizzare” un familiare o un’altra persona di fiducia a operare per proprio conto nell’area riservata del sito dell’Agenzia e non perdere così i vantaggi della precompilata. Se la procura è conferita al coniuge o a un parente ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 settembre 2022) Il 30 settembre scade la possibilità di inviare i documenti relativi al 730. L’Agenzia delle Entrate spiega come fare passo dopo passo, anche grazie a un sito dedicato all’assistenza. Fino alla fine del mese, infatti, si potrà consultare la dichiarazione predisposta dal, modificarla o accettarla così com’è e premere il tasto “invio”. La procedura è resa ancora più semplice grazie ai 1,2 miliardi di dati già caricati dale che consentono modelli ancora più completi. La delega a un familiare Da quest’anno, inoltre, chi ha difficoltà ad accedere in prima persona al servizio online può “autorizzare” un familiare o un’altra persona di fiducia a operare per proprio conto nell’area riservata del sito dell’Agenzia e non perdere così i vantaggi della precompilata. Se la procura è conferita al coniuge o a un parente ...

infoiteconomia : Fisco, come inviare il 730 precompilato: c'è tempo fino al 30 settembre - newsfinanza : Fisco, come inviare il 730 precompilato: c'è tempo fino al 30 settembre - infoiteconomia : Fisco, Agenzia Entrate: rush finale per il 730 precompilato - ItaliaOggi : Fisco, Agenzia Entrate: rush finale per il 730 precompilato - gazzettamodena : Fisco: rush finale per l'invio del 730 precompilato L’Agenzia delle Entrate: «C’è tempo fino al 30 settembre» -