Federico Teoldi | chi è il fidanzato di Brenda Lodigiani

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 12 settembre 2022) Fotografo milanese,è da anni legato sentimentalmente alla nota attrice, l’artista pronta a debuttare nel nuovo programma di Mara Maionchi, il format Nudi per la vita. Lei ha debuttato in televisione come ballerina in Central Station e poi come conduttrice per bambini su Disney Channel, dal 2005 al 2008. L’abbiamo poi vista in diverse trasmissioni, tra cui Scorie, La villa di lato, Quelli che il calcio, Total Request Live On the Road, L’almanacco del Gene Gnocco, Coca Cola Lip Dub @ MTV, Via Massena 2, Xtra Factor, Red Bull Flugtag, Glob, Shot time, Fuoriclasse 3, Alex & Co., Rai dire Niùs, Camera Café, Love Snack, Mai dire Talk (Comica). Db Milano 27/11/2018 – photocall trasmissione Tv ‘Mai dire talk’ / foto Daniele Buffa/Image nella foto:...