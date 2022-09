Cristina Quaranta al Grande Fratello Vip al posto di Patrizia Groppelli | “Problema di salute importante”

Leggi su biccy

(Di lunedì 12 settembre 2022)è la nuova vippona di Alfonso Signorini. A far scoprire la sua identità stato un tatuaggio su un piede che è stato inquadrato nel video presentazione pubblicato dalla pagina ufficiale delVip. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daVIP (@gfvipnews ) Ad unire i puntini sugli indizi è stata la pagina Instagram @GFVIPNews che ha così scoperto il nome diin un batter d’occhio. Settimane fa Pipol aveva parlato di una ex ragazza di Non è la Rai nel cast delVip e, oltre ad essere stata una Velina di Striscia la Notizia, deve la sua ...