Corriere dello Sport – Wolverhampton, ufficiale l’ingaggio di Diego Costa (Di lunedì 12 settembre 2022) 2022-09-12 15:48:12 Arrivano conferme dal CdS: Wolverhampton (INGHILTERRA) – Diego Costa torna in Premier League, dove vestirà la maglia del Wolverhampton. Ad annunciarlo è lo stesso club inglese con un comunicato ufficiale e un suggestivo video postato sui propri profili social, in cui si vede il 33enne attaccante spagnolo (che era svincolato dopo l’esperienza con i brasiliani dell’Atletico Mineiro) comparire dall’oscurità con al guinzaglio tre lupi, il simbolo della squadra. La nota del club “Ha firmato un contratto fino alla fine della stagione 2022/23, soggetto al nulla osta internazionale” spiegano i ‘Wolves’ nella nota mentre il presidente Wolves Jeff Shi lo definisce “un vincitore seriale con una vasta esperienza ai massimi livelli”, sicuro che “Diego porterà qualcosa di ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 12 settembre 2022) 2022-09-12 15:48:12 Arrivano conferme dal CdS:(INGHILTERRA) –torna in Premier League, dove vestirà la maglia del. Ad annunciarlo è lo stesso club inglese con un comunicatoe un suggestivo video postato sui propri profili social, in cui si vede il 33enne attaccante spagnolo (che era svincolato dopo l’esperienza con i brasiliani dell’Atletico Mineiro) comparire dall’oscurità con al guinzaglio tre lupi, il simbolo della squadra. La nota del club “Ha firmato un contratto fino alla fine della stagione 2022/23, soggetto al nulla osta internazionale” spiegano i ‘Wolves’ nella nota mentre il presidente Wolves Jeff Shi lo definisce “un vincitore seriale con una vasta esperienza ai massimi livelli”, sicuro che “porterà qualcosa di ...

CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ?? Elettroshock #Juve ?? #Italia mondiale! ?? #Totti-#Ilary, accu… - Santi17737898 : Per caso al bar vedo e apro il corriere dello sport ...in 36ª pagina articolo su italia campione del mondo di volle… - OttoMorselli : @Corriere Vogliamo anche Treccagne e Corriere dello sero. Vabbé il corriere no, ne basta uno per accendere la stufa ?? - ParadoxcookiesA : RT @MinoM91279590: @juventina____ Tutto sport e’ filo Juventino la Gazzetta e’ Milanista Interista e il Corriere dello sport Romanista e… - ariele_forti : Ultimamente Twitter per me è come il corriere dello sport che il giorno dopo la vittoria del mondiale di volley it… -