Alessandra Matteuzzi | la sorella Stefania | “Lei era disperata”

La storia drammatica di Alessandra Matteuzzi, massacrata a martellate dall'ex compagno Giovanni Padovani, è stata trattata nel corso della prima puntata stagionale di Domenica In. In studio, la sorella della vittima, Stefania. Quando si è consumata la tragedia, le due sorelle erano insieme al telefono. Stefania ha sentito le urla strazianti di Alessandra mentre veniva finita a colpi di martello dall'uomo 27enne. Alessandra Matteuzzi, il racconto shock della sorella Stefania Stefania, la sorella di Alessandra Matteuzzi, ha esordito spiegando come era sua sorella: "Era molto bella, era una bellissima donna al di là dei filtri sui ..."

