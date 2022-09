Aggressione all’ex gieffino Mauro Marin e all’ex tronista Marco Pavanello | “Siamo senza parole Calci | pugni e auto distrutta”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 settembre 2022) Bruttissima disavventura per, 40enne exdi Uomini e Donne, e, 42enne vincitore della decima edizione del Grande Fratello. Al ritorno da una serata a Campolongo Maggiore (Venezia) – come i due hanno raccontato al Gazzettino – un uomo si sarebbe scagliato contro di loro, prendendo ail veicolo sul quale si trovavano e rompendo il parabrezza. “, mai visto nulla del genere. Tornavamo da un evento a Campolongo Maggiore, località Santa Maria, – ha esordito– ospiti di un programma televisivo. Verso le 21.30 cimessi in macchina per tornare indietro, guidava. Lui ora si occupa del ...