Verstappen beffa Leclerc a Monza: è polemica per la safety car (Di domenica 11 settembre 2022) Il pubblico di Monza non ha gradito la gestione finale del Gran Premio di Formula 1 che si è chiuso in regime di safety car. Vince Verstappen davanti a Leclerc, fischi dagli spalti Leggi su ilgiornale (Di domenica 11 settembre 2022) Il pubblico dinon ha gradito la gestione finale del Gran Premio di Formula 1 che si è chiuso in regime dicar. Vincedavanti a, fischi dagli spalti

VikyBorgomeo : #ItalianGP #f1 #GPMonza Dieci giri alla fine. Verstappen sta costruendo l'ennesima beffa ai danni della Ferrari. Il trionfo a Monza - zazoomblog : F1 Max Verstappen vince il GP di casa a Zandvoort davanti a Russell e Leclerc. Beffa atroce per Hamilton penalizzat… - F1ingenerale_ : ??VINCE MAX VERSTAPPEN IL GP DI CASA! Seguono George Russell, che beffa il compagno di squadra, e Charles Leclerc. P… - peterkama : Che beffa per la Ferrari…Leclerc si è fermato un giro prima che Tsunoda si fermasse e provocasse la Virtual Safety… - alessio_morra : Non sono per la teoria del complotto: #AlphaTauri, #Tsunoda, #Perez scorretto. Mi limito solo a dire che tutto fila… -