Primo punto in A per il Monza, Lecce fermato sull'1-1 (Di domenica 11 settembre 2022) Lecce (ITALPRESS) – Al Via del Mare Lecce e Monza non vanno oltre l'1-1 nello scontro diretto salvezza della sesta giornata di Serie A. Sensi su punizione illude Stroppa, ma mette la firma sul Primo punto dei biancorossi nel massimo campionato. Resta ancora a secco di vittorie il Lecce, come accaduto solamente due volte (nel 1985/86 e nel 1993/94) nella storia dei giallorossi dopo sei turni. Le due squadre si sfidano senza aver mai trovato un gol nella prima mezz'ora di gioco in questo campionato. Al 12? è il Lecce a sfiorare il vantaggio: sugli sviluppi di un corner dalla sinistra, Baschirotto esce dai blocchi e di testa sfiora il palo. Al 28? Banda si mette in luce con un cross dalla sinistra per Di Francesco che manca il pallone in spaccata. Al 35? è il ...

