Pagelle Juventus-Salernitana 2-2 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

officialmaz : Le mie pagelle alle italiane dopo il primo turno di Coppe Europee, basandomi su valore dell'avversario, fattore cam… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Le pagelle della Juventus - Bremer croce e delizia. Kean spento, Vlahovic non riesce a mordere - TuttoMercatoWeb : Le pagelle della Juventus - Bremer croce e delizia. Kean spento, Vlahovic non riesce a mordere - sportface2016 : #JuventusSalernitana 2-2, le pagelle e il tabellino - Salernogranata : Pagelle Juventus Salernitana -

e tabellino di- Salernitana, match dell'Allianz Stadium valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A Vlahovic in azione ©LaPresseJUVENTUS Perin 6 - Stavolta non ripete il ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2022/23:Salernitana Ledei protagonisti del match trae Salernitana, valido per la 6ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Mazzocchi, Piatek, Candreva FLOP: ...StampaVoti e i giudizi ai protagonisti del match dell’Allianz Stadium, valido per la sesta giornata di Serie A: pagelle Juve Salernitana PERIN 6: non può nulla sui due gol, attento quando chiamato in ...Succede di tutto in Juve-Salernitana: finale rovente con interventi del Var, rissa ed espulsioni a catena, caos allo Stadium ...